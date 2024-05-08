Звезда «Ворониных» раскрыла подробности проваленных проб в продолжение сериала

Актрису Ильюхину позвали на пробы в сериал «Воронины» после поднятия шумихи

20-летняя российская актриса и звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина раскрыла подробности прохождения провальных проб в продолжение проекта. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ильюхина рассказала, что проект находился в производстве на протяжении года, а нежелание шоураннеров приглашать ее в актерский каст ей вновь объяснили «творческой задумкой». Когда же артистка подняла «шумиху» вокруг этой ситуации, а также заявила, что авторы проекта ее предали, она все-таки получила приглашение на пробы.

Актриса тщательно отрепетировала свою сцену, но во время кастинга ее попросили сыграть свою роль по-другому. Несмотря на то, что Ильюхина была уверена в том, что ее утвердят на роль Маши Ворониной, которую она играла ранее, девушка провалила пробы. Она подчеркнула, что другие актеры сериала не проходили кастинг в продолжение ситкома.

Играть целых десять лет жизни, детство, отрочество. Я многими сферами жизни пожертвовала, чтобы сниматься в этом проекте, и я безумно счастлива, что снималась в нем. И меня просто взяли и послали... Вы считаете, я должна была промолчать? Мария Ильюхина

Ранее сообщалось, что Ильюхина не появится в продолжении шоу, потому что она не прошла пробы.