Раскрыта причина отсутствия звезды «Ворониных» в продолжении сериала

Актриса Ильюхина не появится в спин-оффе «Ворониных» из-за провала на пробах

Актриса Мария Ильюхина, которая сыграла Машу в популярном телесериале «Воронины», не появится в продолжении шоу, потому что она не прошла пробы. Об этом пишет StarHit со ссылкой на источник из съемочной группы телепроекта.

«Марию Ильюхину, конечно же, приглашали на пробы, как и других артистов, претендующих на роли в новом проекте "Костя — Вера". После проб, в которых Маша Ильюхина принимала участие в середине марта, стало понятно, что на роль повзрослевшей Маши нужна другая актриса», — рассказал собеседник издания.

Он также подчеркнул, что проект является спин-оффом оригинального шоу, и отметил, что сценарий присылали актрисе официально в рамках подготовки к пробам. «В мировой практике немало примеров замены актеров в ситкомах, поэтому теперь Машу сыграет актриса Карина Орлова», — добавил источник.

Ранее Мария Ильюхина обвинила создателей проекта в предательстве. 20-летняя артистка заявила, что узнала о том, что авторы ситкома снимают продолжение, когда шоу уже было в производстве. По ее словам, «самый кринж» ситуации заключался в том, что она увидела референс со своей фотографией и подписью о поиске актрисы на роль Маши Ворониной.