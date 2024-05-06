Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:17, 6 мая 2024Культура

Раскрыта причина отсутствия звезды «Ворониных» в продолжении сериала

Актриса Ильюхина не появится в спин-оффе «Ворониных» из-за провала на пробах
Мария Ильюхина (слева)

Мария Ильюхина (слева). Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Актриса Мария Ильюхина, которая сыграла Машу в популярном телесериале «Воронины», не появится в продолжении шоу, потому что она не прошла пробы. Об этом пишет StarHit со ссылкой на источник из съемочной группы телепроекта.

«Марию Ильюхину, конечно же, приглашали на пробы, как и других артистов, претендующих на роли в новом проекте "Костя — Вера". После проб, в которых Маша Ильюхина принимала участие в середине марта, стало понятно, что на роль повзрослевшей Маши нужна другая актриса», — рассказал собеседник издания.

Он также подчеркнул, что проект является спин-оффом оригинального шоу, и отметил, что сценарий присылали актрисе официально в рамках подготовки к пробам. «В мировой практике немало примеров замены актеров в ситкомах, поэтому теперь Машу сыграет актриса Карина Орлова», — добавил источник.

Ранее Мария Ильюхина обвинила создателей проекта в предательстве. 20-летняя артистка заявила, что узнала о том, что авторы ситкома снимают продолжение, когда шоу уже было в производстве. По ее словам, «самый кринж» ситуации заключался в том, что она увидела референс со своей фотографией и подписью о поиске актрисы на роль Маши Ворониной.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Польский судья отказался от должности и попросил защиты у Лукашенко. Он обвинил Варшаву в нечестной политике

      Уролог раскрыл правду о заболеваниях почек после переохлаждения

      Раскрыты сроки выхода складных гаджетов Apple

      Россиянам назвали самое дешевое зарубежное направление для летнего отдыха

      Одежда в стиле гангстеров стала трендом у мужчин

      Стало известно о новых проблемах со здоровьем у тяжелобольного Николая Носкова

      Раскрыт способ очистить ламинат

      Украинский дрон пытался атаковать Россию со стороны Черного моря

      Дания расширит военное присутствие в Арктике

      В особняке Геббельса предложили открыть центр по борьбе с антисемитизмом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше