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18:55, 3 мая 2024Культура

Звезда «Ворониных» обвинила создателей сериала в предательстве

Звезда «Ворониных» Ильюхина обвинила создателей сериала в предательстве
Мария Ильюхина

Мария Ильюхина. Фото: Александра Чурикова / Wikimedia

Российская актриса и звезда сериала «Воронины» Мария Илюхина обвинила создателей проекта в предательстве. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

20-летняя артистка заявила, что узнала о том, что авторы ситкома снимают продолжение, когда шоу уже было в производстве. По ее словам, «самый кринж» ситуации заключался в том, что она увидела референс со своей фотографией и подписью о поиске актрисы на роль Маши Ворониной (именно ее Ильюхина играла в проекте).

«И при том, что я действующая актриса, всегда была только рада обратно вернуться в сериал, в прекрасных отношениях со съемочной группой... Но это большое предательство по отношению ко мне», — написала Ильюхина.

Она добавила, что знает о желании большого количества людей вновь увидеть ее в сериале: «Мои дорогие, я была бы только рада, но, как видите, шоу-бизнес — очень интересная штука, не все зарабатывается талантом».

В марте стало известно, что сериал «Воронины» получит продолжение под новым названием. Проект будет называться «Костя-Вера» и будет состоять из 13 серий. Премьера сериала запланирована на следующий телесезон.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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