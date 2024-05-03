Звезда «Ворониных» обвинила создателей сериала в предательстве
Российская актриса и звезда сериала «Воронины» Мария Илюхина обвинила создателей проекта в предательстве. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
20-летняя артистка заявила, что узнала о том, что авторы ситкома снимают продолжение, когда шоу уже было в производстве. По ее словам, «самый кринж» ситуации заключался в том, что она увидела референс со своей фотографией и подписью о поиске актрисы на роль Маши Ворониной (именно ее Ильюхина играла в проекте).
«И при том, что я действующая актриса, всегда была только рада обратно вернуться в сериал, в прекрасных отношениях со съемочной группой... Но это большое предательство по отношению ко мне», — написала Ильюхина.
Она добавила, что знает о желании большого количества людей вновь увидеть ее в сериале: «Мои дорогие, я была бы только рада, но, как видите, шоу-бизнес — очень интересная штука, не все зарабатывается талантом».
В марте стало известно, что сериал «Воронины» получит продолжение под новым названием. Проект будет называться «Костя-Вера» и будет состоять из 13 серий. Премьера сериала запланирована на следующий телесезон.