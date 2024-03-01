Сериал «Воронины» получит продолжение под новым названием «Костя-Вера»

Телеканал СТС начнет работать над продолжением сериала «Воронины». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

По данным портала, проект получит новое название «Костя-Вера» и будет состоять из 13 серий. Премьера сериала запланирована на следующий телесезон. Режиссером шоу выступит Артур Румынский, который являлся автором «Ворониных», а также работал над ситкомом «Мама будет против».

Сериал «Воронины» выходил с 2009 по 2019 год. Первые десять сезонов проекта являлись адаптацией американского шоу «Все любят Рэймонда», а с 11-го по 24-й сезон ситком выходил как оригинальный российский сериал. В 2021 году создатели «Ворониных» приняли решение о закрытии шоу.

Ранее звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова раскритиковала российского рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) за отношение к девушкам.