Звезда «Ворониных» осудила рэпера Macan за отношение к девушкам

Актриса Волкова раскритиковала рэпера Macan за отношение к девушкам

Звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова раскритиковала российского рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) за отношение к девушкам. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Актриса призналась, что у нее «задергался глаз» после просмотра интервью с рэпером. Она подчеркнула, что современные молодые артисты пропагандируют эпатажный образ жизни, но при этом выдвигают требования, как «должна» себя вести женщина.

«Расскажите мне, пожалуйста, кто из артистов, футболистов и других медийных парней, представителей молодежи, встречается с простой девочкой, посвящающей себя учебе, имеющей принципы, воспитание и все то, что она "должна"?» — возмутилась актриса, отметив, что большинство из них женаты на «дубайском типаже».

По словам Волковой, «приличная девушка» не посещает те места, в которых обычно проводят время такие медийные мужчины, как рэпер. «На кого вы сами подписаны, кого лайкаете, разве это не пышногрудые и попастые модели, певицы в купальниках?» — сказала она. Волкова также призвала любить «простых, скромных, натуральных и интеллигентных» девушек. Тогда, по мнению актрисы, «развратниц будет меньше».

Ранее Macan осудил девушек, которые публикуют откровенные фотографии в социальных сетях. Он также добавил, что женщина не должна повышать на него голос и ругаться матом в спорных ситуациях.