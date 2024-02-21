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14:41, 21 февраля 2024Ценности

Рэпер Macan осудил публикующих фото в купальнике девушек

Российский рэпер Macan осудил публикующих в соцсетях фото в купальнике девушек

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) осудил девушек, которые публикуют откровенные фотографии в социальных сетях. На эту тему он высказался в YouTube-шоу «Вписка».

22-летний исполнитель в разговоре с ведущим передачи Василием Труновым назвал качества своей идеальной возлюбленной. По словам музыканта, ему не нравится, когда девушки выкладывают в соцсетях снимки в купальнике или нижнем белье, даже если они не находятся в отношениях или браке.

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«Кому ты нужна такая, если ты сейчас не в отношениях, после того, как ты погуляла? Тысяча отношений у нее было. Если она хочет карьеру и прожить жизнь, как зажигалка, просто получить эмоции и дальше непонятно что, то это ее вариант, никто не осуждает. Пусть в 40 не офигеет только», — пояснил он.

Macan добавил, что женщина не должна повышать на него голос и ругаться матом в спорных ситуациях. Кроме того, на первом месте для нее должна быть семья, заключил певец.

Ранее рэпер также рассказал о помощи с покупкой квартиры родителям. «Ну, родителям я подарил сумму на квартиру. Наверное, это была самая большая моя трата денег», — отметил он. При этом Macan подчеркнул, что не приобрел родителям квартиру целиком, а дал часть суммы.

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      Карина Черных
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