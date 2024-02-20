Рэпер Macan рассказал о помощи с покупкой квартиры родителям

Рэпер Macan: самой крупной тратой в жизни были деньги на квартиру родителям

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) сообщил, что помог родителям с покупкой квартиры в Москве. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-шоу «Вписка».

22-летний исполнитель и автор песен ответил на вопрос интервьюера о самой крупной трате денег в своей жизни. «Ну, родителям я подарил сумму на квартиру. Наверное, это была самая большая моя трата денег», — отметил он. При этом Macan подчеркнул, что он не приобрел родителям квартиру целиком, а дал часть суммы. «Ну хорошая, да, квартира. Но я же не полную квартиру подарил. Я подарил просто сумму, а дальше они ее там умножили сами», — уточнил рэпер.

Исполнитель не назвал точную сумму такого подарка родителям, однако подтвердил предположение о том, что она составляет десятки миллионов рублей. «Вот так вот простые пацаны с района перестают быть простыми пацанами с района на глазах», — заключил Macan.

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