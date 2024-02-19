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18:23, 19 февраля 2024Среда обитания

Певица Слава решила избавиться от элитной квартиры

Певица Слава продаст элитную квартиру в новостройке из-за усталости

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Слава решила продать элитную квартиру в новостройке. О желании избавиться от жилья звезда рассказала в интервью для программы «Ты не поверишь!».

По словам Славы, последние несколько лет в квартире шел ремонт. Жилье помогало артистке в трудные периоды, когда хотелось побыть в одиночестве. Теперь певица решила продать объект из-за усталости — у нее не осталось сил и времени на обустройство квартиры.

«Решила, что лучше продать. Я стала спокойнее, уравновешеннее и придерживаюсь принципа: “Все в семью”. Хочу больше отдыхать», — пояснила Слава. Она добавила, что любит путешествовать с семьей и собирается направить свободные средства на эту цель.

Ранее стало известно, что российский певец Сергей Куприк продал квартиру в Черногории. Деньги, полученные со сделки с недвижимостью, он решил направить на помощь бойцам в зоне специальной военной операции (СВО).

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      Александра Качан
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