Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:54, 19 февраля 2024Среда обитания

Российский певец продал квартиру в Черногории ради помощи бойцам в зоне СВО

Певец Сергей Куприк продал квартиру в Черногории, чтобы помочь бойцам в зоне СВО

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Сергей Куприк продал квартиру в Черногории, чтобы помочь бойцам в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

«Ну это не подвиг. Это самая малая часть того, что [мы могли сделать]... Мы решили, что она нам просто сейчас там не нужна, мы от нее избавились», — сообщил бывший солист группы «Лесоповал». Он уверен, что деньги, вырученные с продажи недвижимости за границей и потраченные на нужды военных ВС России, кому-то помогли или даже спасли чью-то жизнь.

Помимо этого, Куприк отметил, что один раз в месяц он вместе с соратниками отправляет в зону СВО 20-тонную фуру с лекарствами и гуманитарной помощью. «Эта фура, в зависимости от того, что там находится, стоит от 6 до 12 миллионов. Это не считая автомобилей и техники. Мы туда увозим очень много», — добавил он.

Ранее стало известно, что комик Александр Незлобин, который сейчас проживает в США, заработал миллионы рублей на аренде квартиры в России.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке. Ранее там укрывались бойцы ВСУ

      Оценена возможность продления транзита российского газа через Украину

      Атакованное хуситами судно затонуло в Аденском заливе

      Выбросившую младенца в пакете мать арестовали

      В российском регионе из стрелкового оружия сбили дрон-камикадзе

      Приговоренный к пожизненному сроку вышел на свободу из-за ошибки властей

      В Белоруссии рассказали о наказании за пропаганду отказа от рождения детей

      ФСБ задержала участников международной ОПГ с 50 тысячами фальшивых долларов

      В Америке решили бороться с дешевыми товарами из Китая

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше