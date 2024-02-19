Российский певец продал квартиру в Черногории ради помощи бойцам в зоне СВО

Певец Сергей Куприк продал квартиру в Черногории, чтобы помочь бойцам в зоне СВО

Российский певец Сергей Куприк продал квартиру в Черногории, чтобы помочь бойцам в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

«Ну это не подвиг. Это самая малая часть того, что [мы могли сделать]... Мы решили, что она нам просто сейчас там не нужна, мы от нее избавились», — сообщил бывший солист группы «Лесоповал». Он уверен, что деньги, вырученные с продажи недвижимости за границей и потраченные на нужды военных ВС России, кому-то помогли или даже спасли чью-то жизнь.

Помимо этого, Куприк отметил, что один раз в месяц он вместе с соратниками отправляет в зону СВО 20-тонную фуру с лекарствами и гуманитарной помощью. «Эта фура, в зависимости от того, что там находится, стоит от 6 до 12 миллионов. Это не считая автомобилей и техники. Мы туда увозим очень много», — добавил он.

Ранее стало известно, что комик Александр Незлобин, который сейчас проживает в США, заработал миллионы рублей на аренде квартиры в России.