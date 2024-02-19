Покинувший РФ известный комик заработал миллионы рублей на аренде жилья в Москве

Покинувший РФ комик Незлобин заработал минимум 5 млн руб на аренде квартиры

Известный комик, бывший резидент шоу Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин, в данный момент проживающий в США, заработал миллионы рублей на аренде жилья в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Незлобин вместе с семьей покинул Россию после начала спецоперации на Украине. После переезда он распродал жилье, находящееся у него в собственности, однако от одной квартиры в районе Патриарших прудов в Москве избавляться не стал и решил ее сдавать. Арендатор объекта недвижимости, расположенного на улице Спиридоновке и имеющего площадь 75 квадратных метров, был найден одновременно с отъездом семьи комика в начале 2022 года.

По подсчетам канала, квартиры с подобными параметрами в среднем сдаются от 250 тысяч рублей в месяц. Таким образом, доход Незлобина от аренды квартиры в центре Москвы составил минимум пять миллионов рублей.

В декабре стало известно, что комик продал «двушку» в Тверском районе Москвы. Объект недвижимости расположен в доме на Каретном Ряду, который построили по специальному проекту для работников Большого театра.