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10:50, 11 декабря 2023Среда обитания

Покинувший Россию известный комик избавился от жилья в центре Москвы

Покинувший Россию комик Александр Незлобин избавился от жилья в центре Москвы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский комик, бывший резидент шоу Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин, в данный момент проживающий в США, продал квартиру в Москве. О том, что он избавился от жилья в центре столицы, стало известно Telegram-каналу SHOT.

Незлобин вместе с семьей покинул Россию после начала спецоперации на Украине. По информации источника, в конце октября 2023 года он продал двухкомнатную квартиру в Тверском районе столицы, расположенную в доме, который был возведен на улице Каретный Ряд по специальному проекту для работников Большого театра. Площадь объекта составляет 54 квадратных метра, а его средняя стоимость — примерно 43 миллиона рублей. Квартира находится рядом сразу с пятью станциями московского метро.

Покупателем недвижимости оказался предприниматель по имени Юрий, более точной информации о нем нет. В данный момент новый хозяин квартиры уже начал в ней ремонт.

Ранее Незлобин раскритиковал американский город Лос-Анджелес и отметил, что в последнее время тот изменился в худшую сторону.

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      Полина Кислицына
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