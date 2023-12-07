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14:15, 7 декабря 2023Среда обитания

Известный комик раскритиковал город в США

Комик Александр Незлобин раскритиковал Лос-Анджелес

Кадр: STANDUP LA / YouTube

Известный российский комик, бывший резидент шоу Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин сообщил, что в последнее время Лос-Анджелес изменился в худшую сторону. Он раскритиковал американский город в подкасте STANDUP LA, выпуск доступен на Youtube.

Комик отметил, что жизнь в Лос-Анджелесе расхолаживает. «Хочешь — сходи купи травы, посиди на улице, хочешь — живи в палатке», — описал обычную жизнь местного населения Незлобин. Он добавил, что в последнее время в этом городе люди стали чаще друг друга обманывать.

На фоне негативных высказываний о Лос-Анджелесе Незлобин положительно высказался в сторону другого города США, Чикаго. «Пока я не знал людей, я относился к нему как к Бэтмен-стайл. А сейчас, когда познакомился с людьми... И цены там какие маленькие, на дома... Но холодно», — рассказал комик. Он указал на то, что жители Чикаго очень деятельные и умеют вести бизнес.

Ранее певица Клава Кока раскритиковала Нью-Йорк за обилие мусора и крыс на улицах.

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      Полина Кислицына
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