Клава Кока раскритиковала американский город

Певица Клава Кока рассказала, что в Нью-Йорке много мусора и крыс

Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, раскритиковала Нью-Йорк из-за грязи на улицах. Своим мнением об американском городе она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время интервью певицу попросили назвать преимущество Москвы перед такими городами, как Нью-Йорк и Берлин. По словам Коки, в российском городе чисто в отличие от указанных мест.

«Во-первых, в Москве очень чисто в отличие от того же Нью-Йорка, в котором очень много мусора и крыс. Во-вторых, я считаю, что у нас в Москве лучшая транспортная инфраструктура. Такого метро я до сих пор нигде не встретила», — рассказала артистка.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что оказалась в США в 1992 году и была поражена чистыми улицами и дружелюбными жителями. Однако позже, по ее мнению, Нью-Йорк поменялся в худшую сторону.