Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:08, 31 августа 2023Среда обитания

Клава Кока раскритиковала американский город

Певица Клава Кока рассказала, что в Нью-Йорке много мусора и крыс

Фото: @klavacoca

Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, раскритиковала Нью-Йорк из-за грязи на улицах. Своим мнением об американском городе она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время интервью певицу попросили назвать преимущество Москвы перед такими городами, как Нью-Йорк и Берлин. По словам Коки, в российском городе чисто в отличие от указанных мест.

«Во-первых, в Москве очень чисто в отличие от того же Нью-Йорка, в котором очень много мусора и крыс. Во-вторых, я считаю, что у нас в Москве лучшая транспортная инфраструктура. Такого метро я до сих пор нигде не встретила», — рассказала артистка.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что оказалась в США в 1992 году и была поражена чистыми улицами и дружелюбными жителями. Однако позже, по ее мнению, Нью-Йорк поменялся в худшую сторону.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    Похитившая мощи Николая Чудотворца прихожанка из Ленобласти попала на видео

    Суд отклонил иск купившего брендовые вещи за бесценок в ЦУМе россиянина

    Глава МИД Турции раскрыл цель переговоров с Лавровым

    Клава Кока раскритиковала американский город

    Российским бюджетникам дадут дополнительно 30 миллиардов рублей

    Названо условие прекращения боевых действий на Украине

    Синоптик обозначил сроки похолодания в Москве

    Глава «Газпрома» заявил о резком снижении потребления газа в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости