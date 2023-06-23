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13:32, 23 июня 2023Среда обитания

Навка раскритиковала Нью-Йорк

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка раскритиковала Нью-Йорк за грязные улицы
Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сравнила Москву и Нью-Йорк, отметив, что сегодня российская столица считается одним из самых потрясающих городов в мире. Своим мнением она поделилась в беседе с «Аргументами и фактами».

Навка рассказала, что оказалась в США в 1992 году и была поражена чистыми улицами и дружелюбными жителями. Позже она приехала в американский город в 2010-х годах вместе со старшей дочерью. Тогда спортсменка заметила, что Нью-Йорк поменялся в худшую сторону.

«Мы были в шоке от того, как поменялись город и его энергетика. Много бродяг и нищих, агрессивные настроения, витающие в воздухе, фальшивые улыбки, грязные улицы... Тогда, вернувшись в Москву, мы обе отметили очевидный контраст между городами — насколько чисто и красиво в российской столице», — раскритиковала Навка.

Ранее российская актриса, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова назвала Москву самым приятным городом для жизни. Она отметила, что город преобразился за последнее десятилетие.

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    Нина Ташевская
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