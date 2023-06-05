Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» назвала самый приятный город для жизни

Российская актриса Софья Каштанова назвала Москву самым приятным городом для жизни

Российская актриса, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова назвала Москву самым приятным городом для жизни. Свою позицию она объяснила в интервью изданию «Москвич Mag».

Актриса родилась в Москве, во время разговора она отметила, что город серьезно преобразился за последнее десятилетие. «Я считаю Москву лучшим и самым приятным для жизни городом, пожалуй, только погода не по мне. В результате мне нравится все. Я много времени провожу в другой стране и успеваю по Москве соскучиться», — объяснила Каштанова.

Звезда сериала также высказалась о коренных москвичах. Она отметила, что входит в их число. К отличительным качествам таких жителей столицы она Каштанова отнесла расслабленность и целеустремленность в делах.

Ранее российская актриса, звезда одного из сезонов шоу «Холостяк» Снежана Самохина назвала Москву лучшим городом для жизни. Она рассказала, что переехала в российскую столицу в детстве. На данный момент ей нравится жить в городе.