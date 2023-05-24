Звезда шоу «Холостяк» назвала лучший город для жизни
Российская актриса, звезда одного из сезонов шоу «Холостяк» Снежана Самохина назвала Москву лучшим городом для жизни. Своим мнением она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».
Во время интервью актриса рассказала, что переехала в российскую столицу в детстве. На данный момент ей нравится жить в городе. «Я живу в Москве. Мы переехали с мамой, когда мне было четыре года. Не могу представить лучшего города для жизни», — отметила Самохина.
Актриса уточнила, что живет в центре города и предпочитает передвигаться пешком. Среди любимых районов Москвы она назвала Китай-город, Басманный и Замоскворечье.
Ранее телеведущий Александр Пушной рассказал о выгодных отличиях Москвы от Парижа, Лондона и других иностранных мегаполисов. По словам Пушного, по динамике, трафику и возможностям Москва является европейским городом.