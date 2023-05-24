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11:47, 24 мая 2023Среда обитания

Звезда шоу «Холостяк» назвала лучший город для жизни

Звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина назвала Москву лучшим городом для жизни

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская актриса, звезда одного из сезонов шоу «Холостяк» Снежана Самохина назвала Москву лучшим городом для жизни. Своим мнением она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время интервью актриса рассказала, что переехала в российскую столицу в детстве. На данный момент ей нравится жить в городе. «Я живу в Москве. Мы переехали с мамой, когда мне было четыре года. Не могу представить лучшего города для жизни», — отметила Самохина.

Актриса уточнила, что живет в центре города и предпочитает передвигаться пешком. Среди любимых районов Москвы она назвала Китай-город, Басманный и Замоскворечье.

Ранее телеведущий Александр Пушной рассказал о выгодных отличиях Москвы от Парижа, Лондона и других иностранных мегаполисов. По словам Пушного, по динамике, трафику и возможностям Москва является европейским городом.

Нина Ташевская
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