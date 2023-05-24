Звезда шоу «Холостяк» назвала лучший город для жизни

Звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина назвала Москву лучшим городом для жизни

Российская актриса, звезда одного из сезонов шоу «Холостяк» Снежана Самохина назвала Москву лучшим городом для жизни. Своим мнением она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время интервью актриса рассказала, что переехала в российскую столицу в детстве. На данный момент ей нравится жить в городе. «Я живу в Москве. Мы переехали с мамой, когда мне было четыре года. Не могу представить лучшего города для жизни», — отметила Самохина.

Актриса уточнила, что живет в центре города и предпочитает передвигаться пешком. Среди любимых районов Москвы она назвала Китай-город, Басманный и Замоскворечье.

Ранее телеведущий Александр Пушной рассказал о выгодных отличиях Москвы от Парижа, Лондона и других иностранных мегаполисов. По словам Пушного, по динамике, трафику и возможностям Москва является европейским городом.