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10:19, 12 мая 2023Среда обитания

Александр Пушной назвал преимущество Москвы перед Парижем и Лондоном

Телеведущий Александр Пушной: в Москве такси доступнее, чем в Париже и Лондоне

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский телеведущий Александр Пушной рассказал о выгодных отличиях Москвы от Парижа, Лондона и других иностранных мегаполисов. Преимущества столицы России он назвал в интервью для «Москвич Mag».

По словам Пушного, Москва является европейским городом по динамике, трафику и возможностям. Некоторые системы в столице устроены удобнее, чем в городах других стран. В качестве примера телеведущий привел проблемы с оплатой заказов в заведениях общепита и недоступность такси в Европе.

«В той же Франции я часами не мог оплатить счет в кафе, а в Москве практически везде есть бесконтактная оплата. В некоторых европейских городах встречаются проблемы с доступностью такси. Например, мы были в Вене на концерте Фила Коллинза, который проходил на огромном стадионе. Когда концерт закончился, все люди пошли в метро, а мы решили пойти пешком. Одна из моих подруг захотела поехать на такси, но в Вене по воскресеньям такси не работают, мы около часа пытались поймать машину», — рассказал Пушной.

Ранее о разнице между Москвой и европейскими мегаполисами высказался актер и телеведущий Александр Олешко. По его словам, российская столица положительно отличается от других городов наличием хороших ресторанов.

Александра Качан
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