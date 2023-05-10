Александр Олешко назвал преимущества Москвы перед Парижем и Лондоном

Актер Александр Олешко: в Москве больше качественных ресторанов, чем в Париже и Лондоне

Российский актер и телеведущий Александр Олешко назвал преимущества Москвы перед Парижем, Лондоном и другими иностранными мегаполисами. Российская столица положительно отличается наличием хороших заведений общепита, сообщил артист в интервью для «Москвич Mag».

«Давно там не был, поэтому мне сложно судить. Наверное, качество и количество ресторанов. Хотя в этих западных городах, насколько я помню, есть маленькие прекрасные кафе, в которых мне всегда нравилось бывать», — ответил Олешко на вопрос об отличительных чертах Москвы.

Актер добавил, что за последние десять лет в столице многое изменилось. Среди позитивных перемен Олешко отметил хорошее освещение города, а среди негативных — большое количество столбов на улицах и появление небоскребов. «Мне не нравится "Москва-Сити", которая съела все районы вокруг и красуется зловещим монстром», — подчеркнул ведущий.

В апреле актриса Любовь Аксенова заявила, что в Москве проще передвигаться по городу, чем в Париже и Лондоне. По ее словам, московское метро является отдельным видом достопримечательности.