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08:58, 10 мая 2023Среда обитания

Александр Олешко назвал преимущества Москвы перед Парижем и Лондоном

Актер Александр Олешко: в Москве больше качественных ресторанов, чем в Париже и Лондоне

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский актер и телеведущий Александр Олешко назвал преимущества Москвы перед Парижем, Лондоном и другими иностранными мегаполисами. Российская столица положительно отличается наличием хороших заведений общепита, сообщил артист в интервью для «Москвич Mag».

«Давно там не был, поэтому мне сложно судить. Наверное, качество и количество ресторанов. Хотя в этих западных городах, насколько я помню, есть маленькие прекрасные кафе, в которых мне всегда нравилось бывать», — ответил Олешко на вопрос об отличительных чертах Москвы.

Актер добавил, что за последние десять лет в столице многое изменилось. Среди позитивных перемен Олешко отметил хорошее освещение города, а среди негативных — большое количество столбов на улицах и появление небоскребов. «Мне не нравится "Москва-Сити", которая съела все районы вокруг и красуется зловещим монстром», — подчеркнул ведущий.

В апреле актриса Любовь Аксенова заявила, что в Москве проще передвигаться по городу, чем в Париже и Лондоне. По ее словам, московское метро является отдельным видом достопримечательности.

Александра Качан
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