Известная актриса назвала преимущество Москвы перед Парижем и Лондоном

Актриса Любовь Аксенова: в Москве проще передвигаться по городу, чем в Париже и Лондоне

В Москве легче передвигаться по городу, чем в Париже и Лондоне. Такое преимущество российской столицы перед крупными городами в других странах назвала известная актриса Любовь Аксенова, передает «Москвич Mag».

По словам звезды фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», московское метро является отдельным видом достопримечательности. Помимо этого, им удобно пользоваться. Аксенова также отметила систему такси, которая в Москве проще, чем в остальных мировых столицах.

Актриса отдельно отметила комфортный график работы московских магазинов и большое количество пространства. «Выходишь из метро — и места кажется так много, что можно даже потеряться, если заранее не договориться о месте встречи. Тут и с магазинами проще, многие работают до позднего вечера и в выходные», — рассказала она.

Ранее российский режиссер Владимир Котт высказался о недостатках Москвы, сравнив точечную застройку города с адом. По его словам, новые дома сильно поменяли облик столицы в худшую сторону. Режиссер считает, что вместо возведения новых жилых зданий стоит сохранять старые.