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20:40, 27 февраля 2023Среда обитания

Известный российский режиссер высказался о недостатках Москвы

Российский режиссер Владимир Котт назвал точечную застройку Москвы адом

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Известный российский режиссер Владимир Котт сравнил точечную застройку Москвы с адом. Свое мнение об основных недостатках столицы он высказал в интервью с изданием «Москвич Mag».

Котт рассказал, что предпочел бы остановить все новые стройки в городе, будь у него такая возможность. «Точечная застройка просто ад. Не понимаю, откуда возьмется столько жителей для этих домов. Выезжаешь за Третье кольцо, и возникают эти огромные дома. Кто там живет? Для меня это изменило облик Москвы. Я бы законсервировал центр и малоэтажную застройку, не зарезал бы хрущевки. Остановился бы и начал сохранять то, что есть, а не делал бы все заново», — заявил он.

Режиссер отметил, что при наличии такой власти ему также хотелось бы выделить в столице несколько неприкосновенных зон, где нельзя будет трогать все здания — Замоскворечье, Ордынка и Каретный ряд. Кроме того, Котт убежден, что жить в бетонных домах, в отличие от кирпичных, которые кажутся ему вневременными, тяжело. Наконец, режиссер отметил, что не любит плитку и считает ее убийством Москвы, в отличие от асфальта, который, помимо удобства передвижения по нему, ассоциируется у него с образом столицы — «жарким асфальтом, раскаленным августом».

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Котт также признался, что долгое время не ощущает себя москвичом, так как, пересев за руль автомобиля, ему стало казаться, что он находится в чужом городе и наблюдает за ним со стороны. «Я пересел на машину и стал москвичом внутри своего автомобиля. Для меня Москва по большому счету закончилась лет двадцать назад», — поделился с изданием режиссер.

В январе поэт Лев Рубинштейн признался, что ему кажется оскорбительной стилизация новых зданий в Москве, построенных на месте тех, которые раньше находились там, под старинные. Среди других недостатков, которые он наблюдает в городе, поэт выделил снос давно знакомых ему зданий, которые он считал своими.

Полина Кислицына
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