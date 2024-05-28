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10:43, 28 мая 2024Культура

Пригожин высказался о сбежавшем в США рэпере Vacio словами «остался один носок»

Продюсер Пригожин раскритиковал сбежавшего в США рэпера Vacio
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал поступок сбежавшего в США российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на скандальной вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой полностью голым, надев на половой орган носок. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

По словам медиаменеджера, он называет подобных людей «недорогими». «От него остался один носок. Он забрал свой член и уехал за границу. Он жил в свободной стране, где мог реализоваться. Не всегда хайп проносит пользу. Мальчик, не умеющий отвечать за свои слова. Собрался служить? Иди послужи! А сказать для того, чтобы сбежать ну это тоже как-то не очень красиво», — заявил Пригожин.

Ранее сообщалось, что Vacio собирается отказаться от гражданства России. На данный момент исполнитель находится в США, куда он смог бежать через Армению при помощи «третьих лиц».

14 мая стало известно, что рэпер покинул страну. 13 мая артист должен был явиться в военкомат по повестке.

До этого адвокат Vacio Роман Попов отмечал, что музыкант поддерживает свою страну, а также не собирается уезжать за границу.

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      Варвара Кошечкина
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