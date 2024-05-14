Появившийся голым на вечеринке Ивлеевой рэпер Vacio покинул Россию

Рэпер Vacio, пришедший на вечеринку Ивлеевой в одном носке, уехал из России

Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на скандальной вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой полностью голым, надев на половой орган носок, покинул Россию. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник.

По данным издания, артист улетел в США. «У него была повестка на 13 мая», — поведал инсайдер.

Подруга рэпера в беседе с порталом также подтвердила, что Васильев «свалил из страны». Она подчеркнула, что из-за этого чувствует горечь и разочарование, а также заявила, что теперь Vacio не существует.

«В последних аудиосообщениях, которые я получила от него, он жаловался, что его притесняют и не понимают. Это неправда! За последние почти полгода совместной работы с Колей мы с командой видели, как все было на самом деле. Не было никаких ограничений и притеснений ни с чьей стороны!» — поведала знакомая исполнителя.

Она назвала поступок музыканта незрелым, а также отметила, что «нельзя взлететь действительно высоко, отрезав корни».

Ранее адвокат артиста Роман Попов раскрыл его отношения к России. Юрист отметил, что музыкант поддерживает свою страну, а также не собирается уезжать за границу. Позже стало известно, что Vacio годен к военной службе.