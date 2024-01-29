Рэпера Vacio признали годным к военной службе

Адвокат Vacio сообщил, что рэпер пригоден к военной службе

Адвокат российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) Роман Попов сообщил о том, что артист годен к военной службе. Об этом он рассказал в беседе с НСН.

Он добавил, что музыканта призовут весной, а сейчас он проходит комиссию. Известно, что екатеринбургский военкомат не призвал музыканта из-за проблем со здоровьем, однако работники московского пришли к выводу, что физическое состояние артиста не является препятствием для прохождения службы.

«Будет служить там, куда родина пошлет. Куда призывают — туда и пойдет, там не выбирают. В зависимости от категории годности, она еще не определена. За границу не сбежит, не испугается. Почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации — службу пройдет!» — отметил собеседник издания.

Ранее адвокат раскрыл отношение Васильева к России. Юрист отметил, что музыкант поддерживает свою страну, а также не собирается уезжать за границу.