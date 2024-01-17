Раскрыто отношение рэпера Vacio к России

Адвокат Vacio заявил, что рэпер поддерживает Россию и не хочет уезжать из страны

Адвокат российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) Роман Попов раскрыл отношение артиста к России. Об этом он сообщил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Юрист отметил, что музыкант поддерживает свою страну, а также не собирается уезжать за границу. Он подчеркнул, что о том, в какие войска решивший пройти службу в армии рэпер будет направлен, станет известно в скором будущем.

«Я бы советовал ему пройти срочную службу, срочники служат год. В Минобороны очень много подразделений, там также есть музыканты. Если он музыкант, какой он боец? Отправьте его в музыкальные войска», — добавил Попов.

В январе отмечалось, что, поехав на фронт, Vacio хочет доказать тот факт, что он не имеет никакого отношения к ЛГБТ-сообществам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Ранее появилась информация, что музыканту предложили пройти службу в оркестровых войсках. Артисту дадут право приезжать на выходные домой, а его зарплата, по предварительным данным, составит 60 тысяч рулей. Помимо этого, Vacio получит возможность жить на съемной квартире, приходя на службу как на работу.