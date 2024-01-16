Раскрыто место службы рэпера Vacio после ареста

Рэпер Vacio, появившийся голым на вечеринке, будет служить в оркестровых войсках

Раскрыто место службы российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, музыканту предложили пройти службу в оркестровых войсках. Артисту дадут право приезжать на выходные домой, а его зарплата, по предварительным данным, составит 60 тысяч рулей. Помимо этого, Vacio получит возможность жить на съемной квартире, приходя на службу как на работу.

Ранее Vacio, появившийся голым на вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, встал на воинский учет после того, как его освободили из-под второго ареста.

Помимо этого, музыкант прошел медкомиссию — артист планирует отправиться в армию весной. Поехав на фронт, Vacio хочет доказать тот факт, что он не имеет никакого отношения к ЛГБТ-сообществам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).