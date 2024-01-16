Рэпер Vacio прошел медкомиссию после освобождения из-под ареста

Рэпер Vacio встал на воинский учет после освобождения из-под ареста

Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), появившийся голым на вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, встал на воинский учет после того, как его освободили из-под второго ареста. Об этом сообщил его адвокат Роман Попов в разговоре с РИА Новости.

Помимо этого, музыкант прошел медкомиссию — артист планирует отправиться в армию весной. Поехав на фронт, Vacio хочет доказать тот факт, что он не имеет никакого отношения к ЛГБТ-сообществам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Ранее стало известно, что Васильев вышел из спецприемника спустя 10 суток второго ареста.

До этого артист обвинил экс-солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову в скандале вокруг мероприятия. По словам музыканта и его защиты, именно певица занималась распространением компрометирующих видео с голой вечеринки, а также сняла и выложила ролик, в котором носок, который Vacio надел на половой орган, стягивают другие гости мероприятия. При этом Орлова, по мнению рэпера, избежала неприятных последствий, так как нигде «не засветилась».