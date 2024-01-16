Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:22, 16 января 2024Культура

Рэпер Vacio прошел медкомиссию после освобождения из-под ареста

Рэпер Vacio встал на воинский учет после освобождения из-под ареста
Vacio

Vacio. Кадр: goshakartsev / YouTube

Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), появившийся голым на вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, встал на воинский учет после того, как его освободили из-под второго ареста. Об этом сообщил его адвокат Роман Попов в разговоре с РИА Новости.

Помимо этого, музыкант прошел медкомиссию — артист планирует отправиться в армию весной. Поехав на фронт, Vacio хочет доказать тот факт, что он не имеет никакого отношения к ЛГБТ-сообществам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Ранее стало известно, что Васильев вышел из спецприемника спустя 10 суток второго ареста.

До этого артист обвинил экс-солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову в скандале вокруг мероприятия. По словам музыканта и его защиты, именно певица занималась распространением компрометирующих видео с голой вечеринки, а также сняла и выложила ролик, в котором носок, который Vacio надел на половой орган, стягивают другие гости мероприятия. При этом Орлова, по мнению рэпера, избежала неприятных последствий, так как нигде «не засветилась».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский попросил собрать мирный саммит по Украине. На его идею отреагировал Илон Маск

      Лолита пошутила о заработке на OnlyFans после отмены концертов

      В Большом театре декорация придавила оператора

      Расследование дела об убийстве жены экс-министром экономики Казахстана завершено

      Украинский военный предложил использовать психоделики для подготовки бойцов

      Власти обеспокоились ухудшением конкуренции из-за комиссий для застройщиков

      В Германии назвали Украине необходимые условия для достижения мира с Россией

      Освободившийся из российской колонии вор в законе Турикела улетел в Египет

      10-летняя девочка поймала огромную рыбу во время зимней рыбалки

      Назван крупнейший производитель смартфонов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости