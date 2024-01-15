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10:41, 15 января 2024Культура

Рэпер Vacio обвинил экс-солистку «Блестящих» в скандале вокруг голой вечеринки

Vacio обвинил экс-солистку «Блестящих» Орлову в скандале вокруг голой вечеринки

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), осужденный за появление голым на вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, обвинил экс-солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову в скандале вокруг мероприятия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам музыканта и его защиты, именно певица занималась распространением компрометирующих видео с голой вечеринки, а также сняла и выложила ролик, в котором носок, который Vacio надел на половой орган, стягивают другие гости мероприятия. При этом Орлова, по мнению рэпера, избежала неприятных последствий, так как нигде «не засветилась».

Адвокат Васильева также добавил, что его подзащитный не снимал видео, так как сам находился в кадре, а также не выкладывал его в сеть, так как не имел к нему доступа. Более того, телефон рэпера тщательно проверяли на наличие компрометирующих материалов, однако ничего не нашли.

Ранее стало известно, что Vacio, который пришел голым на вечеринку телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, надев на половой орган носок, может отправиться в армию весной 2024 года.

Отмечалось, что, поехав на фронт, музыкант хочет доказать тот факт, что он не имеет никакого отношения к ЛГБТ-сообществам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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      Анастасия Астахова
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