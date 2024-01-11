Пришедшего голым на вечеринку рэпера Vacio заберут в армию весной 2024 года

Пришедшего голым на вечеринку рэпера Vacio могут отправить в армию весной

Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел голым на вечеринку телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, надев на половой орган носок, может отправиться в армию весной 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным портала, поехав на фронт, музыкант хочет доказать тот факт, что он не имеет никакого отношения к ЛГБТ-сообществам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

При этом ранее рэпера не призывали на службу по решению врачебной комиссии, однако теперь, если медики «дадут добро и Родина позовет», он отправится туда уже 1 апреля — именно тогда начинается весенний призыв в армию.

Ранее Vacio отреагировал на обвинения в ЛГБТ-пропаганде. Артист поведал, что никогда не являлся приверженцем ЛГБТ-сообществ, а решение появиться на публике в одном носке на половом органе было связано с желанием привлечь внимание.