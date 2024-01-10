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20:49, 10 января 2024Культура

Пришедший голым на вечеринку рэпер отреагировал на обвинения в ЛГБТ-пропаганде

Появившийся голым на вечеринке рэпер Vacio заявил, что не пропагандировал ЛГБТ

Фото: Кадр: VACÍO / YouTube

Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на вечеринке блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой голым, отреагировал на обвинения в ЛГБТ-пропаганде (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Артист поведал, что никогда не являлся приверженцем ЛГБТ-сообществ, а решение появиться на публике в одном носке на половом органе было связано с желанием привлечь внимание.

Признаюсь, в тот момент в погоне за хайпом и драйвом в толпе, из которой мне хотелось выделиться больше остальных, я переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой. Но, поверьте, у меня было время подумать об этом, сидя здесь, в камере, где я провел все новогодние праздники

Vacioрэпер

20 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная блогершей Анастасией Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах. В свою очередь, рэпер Vacio понял идею мероприятия буквально и появился на вечеринке полностью голым, надев на половой орган носок.

Позднее его арестовали и обязали выплатить штраф. После того как артист вышел на свободу, его снова задержали, а также вручили повестку в военкомат на 9 января.

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      Анастасия Астахова
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