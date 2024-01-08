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12:54, 8 января 2024Культура

Появившемуся голым на вечеринке рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

«МК»: участнику вечеринки Ивлеевой рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

Кадр: VACÍO / YouTube

Рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой только в носке, получил повестку в военкомат на 9 января. Об этом он рассказал общественному деятелю и члену ОНК Алексею Лобареву, пишет «МК».

Васильев сообщил, что после окончания срока ареста на 15 суток его отвезли в военкомат в районе станции метро «Белорусская», где вручили повестку. Затем молодого человека отвезли в полицию, чтобы провести с ним профбеседу, пишет издание.

По информации «МК», в день явки артист будет находиться в спецприемнике. При этом служить в армии Васильев не сможет, как установила военно-врачебная комиссия Екатеринбурга, откуда он родом.

После ареста рэпера вновь задержали за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции. Исполнителю грозит наказание в виде административного ареста и штрафа. Предыдущий штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) Васильев обжаловал.

Ранее владелец клуба «Мутабор», где прошла скандальная вечеринка, подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери, который находится в Романовом переулке напротив Кремля. «Мы против мракобесия, мы поддерживаем церковь», — заявил он.

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      Варвара Кошечкина
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