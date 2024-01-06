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18:05, 6 января 2024Культура

Появившегося голым на вечеринке рэпера Vacio снова задержали

Mash: рэпера Vacio задержали за мелкое хулиганство

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел на скандальную вечеринку ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой голым, снова задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным РИА Новости, Лефортовский суд Москвы зарегистрировал протокол на исполнителя за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции.

Отмечается, что Vacio, который вышел на свободу после 15 суток ареста, вновь грозит наказание в виде административного ареста и штрафа.

Ранее сообщалось, что рэпер обжаловал штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

20 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах. Рэпер Vacio появился на вечеринке полностью голым с одним носком, который он использовал не по назначению.

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      Варвара Кошечкина
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