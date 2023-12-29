Появившийся голым на вечеринке рэпер Vacio обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ

Пришедший на вечеринку голым Vacio обжаловал штраф в размере 200 тыс. рублей

Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел на скандальную вечеринку ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой голым, обжаловал штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.

Ранее артиста обязали выплатить административный штраф в размере 200 тысяч рублей, а также арестовали на 15 суток.

20 декабря, в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах. Рэпер Vacio появился на вечеринке полностью голым с одним носком, который, как отмечается, он использовал не по назначению.

Позже Васильев извинился за свое поведение. «Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. В итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — рассказал музыкант.