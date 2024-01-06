Появившегося голым на вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio снова арестовали

Появившегося голым на вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio арестовали на 10 суток

Российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на скандальной вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой полностью голым, снова арестовали. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский суд арестовал исполнителя на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве.

Ранее стало известно, что Vacio задержали после 15 суток ареста. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал протокол на артиста за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции.

20 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах. Рэпер Vacio появился на вечеринке полностью голым с одним носком, который он использовал не по назначению.