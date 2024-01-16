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02:42, 16 января 2024Культура

Рэпер Vacio вышел из спецприемника после второго ареста

Рэпер Vacio вышел из спецприемника спустя 10 суток второго ареста

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Рэпер Vacio (Николай Васильев) вышел из спецприемника спустя 10 суток второго ареста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Встречать его приехали адвокат, продюсер, друзья и родственники. По словам адвоката, рэпер правил не нарушал, с правоохранителями вел себя вежливо.

Ранее стало известно, что Vacio, который пришел голым на вечеринку телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, надев на половой орган носок, может отправиться в армию весной 2024 года.

Отмечалось, что, поехав на фронт, музыкант хочет доказать тот факт, что он не имеет никакого отношения к ЛГБТ-сообществам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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      Юлия Мискевич
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