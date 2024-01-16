Рэпер Vacio вышел из спецприемника после второго ареста

Рэпер Vacio вышел из спецприемника спустя 10 суток второго ареста

Рэпер Vacio (Николай Васильев) вышел из спецприемника спустя 10 суток второго ареста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Встречать его приехали адвокат, продюсер, друзья и родственники. По словам адвоката, рэпер правил не нарушал, с правоохранителями вел себя вежливо.

Ранее стало известно, что Vacio, который пришел голым на вечеринку телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, надев на половой орган носок, может отправиться в армию весной 2024 года.

Отмечалось, что, поехав на фронт, музыкант хочет доказать тот факт, что он не имеет никакого отношения к ЛГБТ-сообществам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).