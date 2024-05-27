Рэпер Vacio решил отказаться от российского гражданства

Shot: сбежавший в США рэпер Vacio собирается отказаться от гражданства РФ

Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на скандальной вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой полностью голым, надев на половой орган носок, собирается отказаться от гражданства России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

На данный момент исполнитель находится в США. По данным канала, он смог бежать в страну через Армению при помощи «третьих лиц». При этом отмечается, что изначально Васильев планировал отправиться служить в армию и прошел недельный подготовительный курс, однако во время обучения понял, что это «не его».

По словам рэпера, он хочет заниматься только творчеством, из-за чего и принял решение переехать в США и отказаться от российского паспорта. По данным Shot, лейбл Rocket Records расторг договор с артистом в одностороннем порядке. Представители лейбла также заявили, что не согласны с поступком Vacio.

Ранее адвокат Vacio Роман Попов заявил, что не знал о том, что Васильев отправился в США. 14 мая стало известно, что рэпер покинул страну. 13 мая артист должен был явиться в военкомат по повестке.

До этого Попов отмечал, что музыкант поддерживает свою страну, а также не собирается уезжать за границу.