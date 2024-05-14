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13:41, 14 мая 2024Культура

Адвокат Vacio ответил на вопрос об отъезде рэпера из России

Адвокат Vacio Попов сообщил, что не знал об отъезде рэпера из России

Фото: @vac1o

Адвокат российского рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) Роман Попов ответил на вопрос об отъезде своего подзащитного из России. Его слова приводит «Газета.Ru».

Попов заявил, что не знал о том, что Васильев отправился в США. «Мне об этом ничего не известно, меня в известность Николай не ставил», — сказал он.

Ранее рэпер, который появился на скандальной вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой полностью голым, надев на половой орган носок, покинул страну. 13 мая артист должен был явиться в военкомат по повестке.

До этого Попов отметил, что музыкант поддерживает свою страну, а также не собирается уезжать за границу.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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