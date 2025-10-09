Культура
23:11, 8 октября 2025Культура

Российский продюсер высказался о падении с крыши участника «голой вечеринки»

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Российский музыкальный журналист и медиапродюсер Василий Конад заявил, что хип-хоп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) на самом деле упал с крыши, однако происшествие имело место быть еще в марте. Об этом Конад написал в своем Telegram-канале.

«Это произошло еще в марте. Походу это роллаут к прощальному альбому Васио», — написал журналист.

Кроме того, к посту он прикрепил видео с перепиской, датированной 28 марта. В чате фигурирует видео, на котором артист падает со стеклянной крыши, а затем сидит с окровавленным лицом в ожидании медицинской помощи.

По словам продюсера, вся эта спланированная акция — промо к прощальному альбому Vacio. Подобную кампанию в музыкальной индустрии называют роллаутом (англ. rollout — прим. «Ленты.ру»). Ее характеризуют как комплекс мер для продвижения продукта (альбома, сингла или клипа). Такой способ рекламы включает последовательный выпуск контента, чтобы в публичном пространстве возник ажиотаж.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что участник нашумевшей «голой вечеринки», рэпер Vacio попал в реанимацию после падения сквозь стеклянную крышу. По данным источников, несчастный случай якобы произошел прошлой ночью — музыкант получил тяжелые травмы и находится в критическом состоянии.

    Все новости