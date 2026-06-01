Суд отпустил главу российской клиники после страшной смерти пациентки

В Петербурге главе клиники «Абриелль» на 2,5 года ограничили свободу за смерть пациентки

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд приговорил владелицу клиники «Абриелль энд Компани» Марию Бурлову к 2,5 года ограничения свободы и отпустил ее из зала суда, потому что истек срок давности. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск на сумму в размере 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает 78.ru.

По данным канала, вину Бурлова не признала. Суд переквалифицировал ее действия на часть 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как установил суд, в августе 2023 года Бурлова провела ряд сложных пластических операций пациентке. По мнению обвинения, женщина умерла из-за недостаточного внимания в послеоперационный период и проведения множества вмешательств за однократное посещение. Кроме того, фигурантка проигнорировала признаки развивающейся острой недостаточности.

