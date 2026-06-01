Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:08, 1 июня 2026Силовые структуры

Суд отпустил главу российской клиники после страшной смерти пациентки

В Петербурге главе клиники «Абриелль» на 2,5 года ограничили свободу за смерть пациентки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд приговорил владелицу клиники «Абриелль энд Компани» Марию Бурлову к 2,5 года ограничения свободы и отпустил ее из зала суда, потому что истек срок давности. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск на сумму в размере 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает 78.ru.

По данным канала, вину Бурлова не признала. Суд переквалифицировал ее действия на часть 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как установил суд, в августе 2023 года Бурлова провела ряд сложных пластических операций пациентке. По мнению обвинения, женщина умерла из-за недостаточного внимания в послеоперационный период и проведения множества вмешательств за однократное посещение. Кроме того, фигурантка проигнорировала признаки развивающейся острой недостаточности.

Ранее следователи начали проверку рехаб-центра певца Стаса Пьехи с проживанием за 180 тысяч рублей в месяц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы

    В российском городе за месяц выпала пятимесячная норма осадков

    Автомобиль ушедшего из России производителя преодолел почти 800 тысяч километров

    В Подмосковье начался супергрибной сезон

    Грузовики ВС России защитили «зеброй» от дронов

    В Приморье впервые приплыли тунцы-гиганты весом 200 килограммов

    Известный британский комик назвал самый удивительный факт о России

    Появились новые подробности о поиске Усольцевых

    Мерц захотел улучшить отношения ЕС с Трампом

    Буданов анонсировал визит США в Киев и Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok