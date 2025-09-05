Осужденного экс-сенатора Арашукова ждет новый суд за взятку ради лучших условий в тюрьме

Экс-сенатора Арашукова ждет новый суд о взятке ради улучшения условий содержания

Бывший член Совета Федерации от Республики Карачаево-Черкесия Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин», предстанет перед судом по новому обвинению. Об этом сообщает «Интерфакс».

На этот раз в суд поступило дело о попытке Арашукова передать через адвоката сотруднику УФСИН взятку в три миллиона рублей. Деньги предназначались на создание привилегированных условий в колонии для бывшего сенатора.

Зимой 2022 года суд приговорил бывшего члена Совета Федерации и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, к пожизненным срокам. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.