Зеленский примет ядерное оружие «с удовольствием»

Зеленский: Я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Британии и Франции

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от Франции или Британии.

«Я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Великобритании и Франции, но такие предложения пока не поступали», — подчеркнул он.

24 февраля Служба внешней разведки России сообщила, что эти две страны готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.

Позже постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у России имеются все возможности, чтобы в таком случае дать отпор.