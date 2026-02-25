Реклама

01:38, 25 февраля 2026

Небензя высказался о возможной передаче Украине ядерного оружия

Небензя: Россия обладает всеми возможностями дать отпор ядерному оружию Запада
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Россия обладает всеми возможностями дать отпор в случае решения Лондона и Парижа передать Украине ядерное оружие. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

По его словам, Москва призывает Европу пересмотреть курс нагнетания конфронтации и прекратить руководствоваться логикой войны до последнего украинца.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.

