Пассажиры самолета начали кричать и плакать после неудачных посадок и попали на видео

Пассажиры самолета авиакомпании Avianca начали кричать, молиться и плакать во время посадки в аэропорту Колумбии. Об этом стало известно газете The Sun.
Это произошло 26 мая на авиарейсе из Боготы в Пасто. Члены экипажа призвали клиентов авиаперевозчика «глубоко дышать» пока лайнер, облетев горный массив, начал снижаться над аэропортом имени Антонио Нариньо. Однако благополучному приземлению помешал густой туман и ветер.
На видео очевидца попали люди, которых начало рвать после двух неудачных заходов на посадку в авиагавани, расположенной в горах Анд. В итоге командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром отправления. Позже в тот же день самолет снова вылетел и, наконец, успешно приземлился в Пасто в 14:37 по местному времени.
Ранее пассажирский самолет резко изменил маршрут в небе над Россией. Лайнер с 104 пассажирами на борту развернулся в воздухе и вернулся в аэропорт вылета.