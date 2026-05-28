Пассажиры самолета начали кричать и плакать после неудачных посадок и попали на видео

The Sun: Пассажиров авиарейса Avianca начало рвать во время посадки в Колумбии

Пассажиры самолета авиакомпании Avianca начали кричать, молиться и плакать во время посадки в аэропорту Колумбии. Об этом стало известно газете The Sun.

Это произошло 26 мая на авиарейсе из Боготы в Пасто. Члены экипажа призвали клиентов авиаперевозчика «глубоко дышать» пока лайнер, облетев горный массив, начал снижаться над аэропортом имени Антонио Нариньо. Однако благополучному приземлению помешал густой туман и ветер.

На видео очевидца попали люди, которых начало рвать после двух неудачных заходов на посадку в авиагавани, расположенной в горах Анд. В итоге командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром отправления. Позже в тот же день самолет снова вылетел и, наконец, успешно приземлился в Пасто в 14:37 по местному времени.

