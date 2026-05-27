Путешествия
11:52, 27 мая 2026

Самолет с 104 пассажирами на борту резко изменил маршрут в небе над Россией

Летевший в Тюмень самолет авиакомпании «Россия» сел в Красноярске
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет резко изменил маршрут в небе над Россией. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел утром, 27 мая, на рейсе авиакомпании «Россия». Летевший в Тюмень из Красноярска лайнер с 104 пассажирами на борту развернулся в воздухе и вернулся в аэропорт вылета. Экипаж принял такое решение из-за технических неполадок.

Уточняется, что воздушное судно село в международном аэропорту Красноярска имени Дмитрия Александровича Хворостовского без происшествий. На данный момент транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по соблюдению прав клиентов авиаперевозчика во время задержки перелета.

Ранее пассажиры самолета Delta восемь часов летели «в никуда». Когда экипаж принял решение вернуться на аэродром отправления из-за «эксплуатационных проблем», Airbus A330 находился на середине пути.

