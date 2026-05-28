Исторический мост в российском регионе рухнул из-за ливней

В Дагестане ливни разрушили несколько пролетов векового арочного моста-памятника

В Дагестане ливни разрушили несколько пролетов исторического моста. Кадры с последствиями непогоды публикует управление Госавтоинспекции (ГАИ) в российском регионе.

Инцидент произошел в селе Касумкент в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Пострадал 250-метровый мост с 17 арками через реку Чирагчай. На видео с места происшествия видно, что переправа частично разрушена — проехать по ней не получится.

Причиной случившегося в ГАИ назвали мощные ливни, из-за которых резко повысился уровень воды в реке. В итоге конструкция не выдержала сильных потоков.

Мост, о котором идет речь, построили в 1929 году. Переправа длиной 250 метров связывает части райцентра и соседние районы. При этом сооружение является не просто транспортной артерией, но и памятником архитектуры Дагестана.

Ранее в Приморье мост обрушился под колесами фуры. Вес большегруза не выдержала переправа на подъезде к селу Сиваковка — была превышена максимально разрешенная масса. Грузовик упал вместе с мостом в реку.