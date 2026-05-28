15:59, 28 мая 2026Россия

В России рассказали о ловушке Зеленского для Трампа

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Срочное письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу является ловушкой. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее издание The Kyiv Independent сообщило, что Зеленский отправил Трампу письмо, в котором пожаловался на нехватку ракет противовоздушной обороны (ПВО) и запросил поставку снарядов PAC-3 для систем Patriot.

Рогов назвал обращение украинского лидера попыткой вмешаться во внутриполитическую повестку США и поставить Трампа в неудобное положение, обвинив в отсутствии военной помощи для Украины, чем сразу воспользуются противники главы Белого дома. «А с другой стороны, если военная помощь возобновится, то Трампа можно будет обвинить в растрате денег налогоплательщиков и передаче столь нужных на Ближнем Востоке самому Пентагону систем ПВО», — сказал член ОП.

Он выразил мнение, что Зеленский обогащается на конфликте с Россией, поэтому заинтересован в его продолжении.

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что Зеленский вряд ли получит от США ракеты PAC-3. По его мнению, эти комплексы нужны американцам, однако они могут передать Киеву «что-нибудь менее ценное». Однако, считает парламентарий, поставляемое оружие не спасет Украину от российских гиперзвуковых ракет, включая «Кинжал», которые не сбиваются американскими комплексами.

