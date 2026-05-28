В России рассказали о ловушке Зеленского для Трампа

Рогов назвал письмо Зеленского Трампу о нехватке ракет для систем ПВО ловушкой

Срочное письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу является ловушкой. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее издание The Kyiv Independent сообщило, что Зеленский отправил Трампу письмо, в котором пожаловался на нехватку ракет противовоздушной обороны (ПВО) и запросил поставку снарядов PAC-3 для систем Patriot.

Рогов назвал обращение украинского лидера попыткой вмешаться во внутриполитическую повестку США и поставить Трампа в неудобное положение, обвинив в отсутствии военной помощи для Украины, чем сразу воспользуются противники главы Белого дома. «А с другой стороны, если военная помощь возобновится, то Трампа можно будет обвинить в растрате денег налогоплательщиков и передаче столь нужных на Ближнем Востоке самому Пентагону систем ПВО», — сказал член ОП.

Он выразил мнение, что Зеленский обогащается на конфликте с Россией, поэтому заинтересован в его продолжении.

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что Зеленский вряд ли получит от США ракеты PAC-3. По его мнению, эти комплексы нужны американцам, однако они могут передать Киеву «что-нибудь менее ценное». Однако, считает парламентарий, поставляемое оружие не спасет Украину от российских гиперзвуковых ракет, включая «Кинжал», которые не сбиваются американскими комплексами.