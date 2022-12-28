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19:43, 28 декабря 2022Экономика

Минэкономразвития оценило спад ВВП России

Минэкономразвития сообщило о падении ВВП России в 2,1% за 11 месяцев 2022 года

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

За 11 месяцев 2022 года спад ВВП России составил 2,1 процента в годовом выражении. Соответствующие оценки приводит Минэкономразвития в обзоре текущей ситуации в российской экономике.

Ведомство сообщило, что в ноябре снижение составило год к году 4 процента, замедлившись по сравнению с октябрьским показателем в 4,5 процента.

Индекс промышленного производства по итогам 11 месяцев показывает околонулевую динамику, при этом в ноябре показатель вырос к предыдущему месяцу на 1,6 процента, к ноябрю прошлого года упал на 1,8 процента. Объемы выпуска обрабатывающих производств за январь — ноябрь упали на 0,8 процента год к году, в ноябре спад составил на годовом уровне 1,7 процента (в октябре и сентябре снижение было более существенным — 2,4 и 4 процента соответственно).

Рост показывает строительный сектор — за 11 месяцев плюс 6,1 процента год к году, в ноябре год к году 8,7 процента. Потребительский спрос в ноябре от прошлого года отставал, общий оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг был почти на пять процентов ниже, чем в тот же период в 2021-м.

По итогам года, в соответствии с прогнозами главы Минэкономразвития Максима Решетникова, спад ВВП страны составит около трех процентов. Те же оценки ранее приводил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Платон Щукин
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