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13:17, 5 декабря 2022Экономика

Оценено будущее российской экономики

Министр Решетников: Спад ВВП России в этом году составит 2,9 процента

Фото: Софья Карпенко / Коммерсантъ

В Минэкономразвития спрогнозировали будущее российской экономики и оценили, что спад ВВП страны в текущем году не превысит трех процентов. Об этом рассказал глава ведомства Максим Решетников, его слова передает РИА Новости.

«Российская экономика сумела выдержать несколько волн односторонних ограничений», — заметил он. Решетников добавил, что спад ВВП по итогам года оценивается в 2,9 процента. Он напомнил, что некоторые иностранные эксперты прогнозировали падение на 8-10 процентов, но эти прогнозы не сбылись.

Ранее о спаде российского ВВП по итогам текущего года на три процента говорил и вице-премьер Андрей Белоусов. «В этом году мы достаточно устойчиво выходим где-то в районе минус три процента, минус 2,9 процента, минус 2,8 процента примерно. Следующий год, мы считаем, мы можем уложиться в однопроцентный спад», — отмечал он.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что пессимисты, которые предсказывали двузначное падение российского ВВП, ошибались. «Некоторые эксперты предрекали чуть ли не двухзначные цифры возможного спада. Сейчас уже очевидно — пессимисты ошибались», — заметил глава правительства.

Ранее эксперты оценили перспективы роста российской экономики в условиях жестких западных санкций. По мнению опрошенных агентством Bloomberg экономистов, из-за украинского конфликта и последующих за ним ограничений ВВП России сократится более чем на восемь процентов в первом квартале 2023 года. При этом в российском ЦБ ожидают нижнюю точку спада экономики страны в середине 2023 года.

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Платон Щукин
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