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15:36, 23 ноября 2022Экономика

Прогнозы о двузначном спаде ВВП России назвали ошибочными

Премьер-министр Мишустин: предсказывавшие двузначный спад ВВП России пессимисты ошибались

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Пессимисты, которые предсказывали двузначное падение российского ВВП, ошибались. Так считает премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Глава правительства сказал, что, судя по предварительным прогнозам, спад может быть менее трех процентов. «Некоторые эксперты предрекали чуть ли не двухзначные цифры возможного спада. Сейчас уже очевидно — пессимисты ошибались», — констатировал Мишустин.

О спаде российского ВВП по итогам текущего года на три процента говорил и вице-премьер Андрей Белоусов. «В этом году мы достаточно устойчиво выходим где-то в районе минус три процента, минус 2,9 процента, минус 2,8 процента примерно. Следующий год, мы считаем, мы можем уложиться в однопроцентный спад», — отмечал он. Еще вице-премьер назвал текущие темпы роста российской экономики отрицательными.

Ранее опрошенные Bloomberg эксперты спрогнозировали, когда российскую экономику ожидает «кульминация» рецессии на фоне происходящего на Украине и введенных санкций. Наибольший спад, по их мнению, придется на первый квартал 2023 года — тогда ВВП России сократится более чем на 8 процентов. В Bloomberg Economics считают, что по итогам 2022 года экономика России упадет на 3,5 процента, а по итогам 2023-го — на 2 процента.

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Платон Щукин
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