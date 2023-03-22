Российской экономике предсказали снижение по итогам 2023 года

АКРА: ВВП России может сократиться на 1-1,5 процента по итогам 2023 года

При базовом сценарии ВВП России может сократиться на 1-1,5 процента по итогам 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на макропрогноз рейтингового агентства АКРА. При этом с апреля эксперты допускают рост экономики в квартальном выражении.

В 2024 году ВВП России вырастет на 0,8-1,8 процента, а в 2025-м — на 0,4-1,6 процента, предсказали в АКРА. Ключевыми факторами отрицательной динамики по итогам 2023 года может стать эффект высокой базы первого квартала 2022 года, а также сокращение добычи в нефтегазовом секторе. Во второй половине прошлого года ВВП был на 4-5 процентов ниже, чем в январе-марте, отмечается в комментарии рейтингового агентства. Для достижения хотя бы нулевого роста деловая активность в России в среднем в 2023 году должна быть выше на 1,2-1,3 процента, чем в 2022-м.

При оптимистичном сценарии АКРА ожидает роста ВВП в этом году на 0,6-1,4 процента. Достижению такого результата может поспособствовать восстановление объема добычи нефти и снижение дисконта Urals к Brent. Пессимистичный сценарий предполагает спад экономики в диапазоне 2,4-3,2 процента. К такой динамике может привести рецессия в крупных экономиках, из-за которой упадет спрос на российские товары, а добыча нефти в стране снизился на 10 процентов по сравнению с 2022-м.

Ранее в марте министр экономического развития Максим Решетников заявил, что динамика ВВП в 2023 году будет «однозначно положительной», но точный прогноз ведомство представит в апреле, писал ТАСС. Согласно действующему прогнозу Минэка, в этом году ожидается спад на 0,8 процента. Центробанк считает, что динамика ВВП будет в диапазоне от минус 1 до плюс 1 процента. Опрошенные ЦБ аналитики ждут падения на 1,1 процента.