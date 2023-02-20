ЦБ оценил инфляцию и спад ВВП в России

ЦБ: по итогам первого квартала инфляция в России составит 3,6%, ВВП упадет на 2,4%

В российском Центробанке (ЦБ) поделились оценками инфляции в стране, которые ожидают по итогам первого квартала текущего года. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад регулятора по денежно-кредитной политике, инфляция составит 3,6 процента, а спад ВВП — 2,4 процента.

В целом, согласно официальному прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам текущего года будет в диапазоне 5-7 процентов, а ВВП может сократиться на 1 процент или вырасти на 1 процент. Как сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, в ближайшие месяцы произойдет значительное снижение показателя годовой инфляции из-за эффекта базы. «В весенние месяцы он с большой вероятностью опустится с сегодняшних 11,8 даже ниже 4 процентов», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее Набиуллина говорила, что экономика России может перейти к росту в годовом выражении в середине 2023 года. По итогам недавнего заседания было принято решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 7,5 процента. В дальнейшем, не исключила Набиуллина, регулятор может принять решение о повышении ставки. В ЦБ пояснили, что при росте проинфляционных рисков готовы пойти на это уже на ближайших заседаниях.